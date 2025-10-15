 Aller au contenu principal
Selon Scott Bessent, la Fed devrait utiliser les achats d'actifs à grande échelle avec parcimonie
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 18:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que la Réserve fédérale devrait recourir avec parcimonie à des achats d'actifs à grande échelle, mais il ne préconise pas que la Réserve fédérale abandonne son approche actuelle de la gestion de son taux d'intérêt de référence.

Scott Bessent, qui s'adressait à des journalistes en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, a déclaré que le recours à ce que l'on appelle l'assouplissement quantitatif ne devrait "pas faire partie des pratiques habituelles".

Se référant à un récent article d'opinion qu'il a rédigé sur la manière dont la banque centrale américaine devrait fonctionner, Scott Bessent a déclaré: "Je ne préconisais pas de réduire ce bilan ou de m'éloigner du système de réserves abondantes. Je disais simplement que, tout comme les antibiotiques, chaque intervention successive est moins efficace."

La Fed a modifié la manière dont elle gère son taux d'intérêt de référence - le taux des fonds fédéraux - pendant la crise financière de 2007-2009 et s'appuie sur son portefeuille d'obligations, aujourd'hui très important, pour contrôler les taux par le biais d'une approche de "réserves abondantes".

Banques centrales
FED
