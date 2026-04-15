 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Reuters, Papa John's est sur le point de trouver de nouveaux propriétaires ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 avril -

** Les actions de Papa John's International PZZA.O augmentent de 7 %à 37,45 $

** Les géants de la pizza Papa John's et Pizza Hut, détenus par Yum Brands YUM.N , se rapprochent d'une vente à de nouveaux propriétaires alors que la forte concurrence, la hausse des coûts des intrants et le ralentissement de la demande des consommateurs pèsent sur les performances, rapporte Reuters en citant des personnes familières avec le sujet

** Les deux entreprises négocient activement des accords séparés, ce qui donne aux équipes de direction le temps de repenser leurs stratégies et leurs modèles d'entreprise,selon le rapport

** Le rapport ajoute qu'Irth Capital est en pourparlers avec Papa John's et qu'il a procédé à des vérifications préalables en vue d'une acquisition potentielle au cours du mois dernier

** L'action a chuté de 28 % au cours des six derniers mois, jusqu'à mardi, et de 13 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

PAPA JOHNS INTL
36,9000 USD NASDAQ -0,11%
YUM BRANDS
159,470 USD NYSE -1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank