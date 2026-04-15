Selon Reuters, Papa John's est sur le point de trouver de nouveaux propriétaires ; les actions augmentent

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(Mises à jour)

15 avril -

** Les actions de Papa John's International PZZA.O augmentent de 7 %à 37,45 $

** Les géants de la pizza Papa John's et Pizza Hut, détenus par Yum Brands YUM.N , se rapprochent d'une vente à de nouveaux propriétaires alors que la forte concurrence, la hausse des coûts des intrants et le ralentissement de la demande des consommateurs pèsent sur les performances, rapporte Reuters en citant des personnes familières avec le sujet

** Les deux entreprises négocient activement des accords séparés, ce qui donne aux équipes de direction le temps de repenser leurs stratégies et leurs modèles d'entreprise,selon le rapport

** Le rapport ajoute qu'Irth Capital est en pourparlers avec Papa John's et qu'il a procédé à des vérifications préalables en vue d'une acquisition potentielle au cours du mois dernier

** L'action a chuté de 28 % au cours des six derniers mois, jusqu'à mardi, et de 13 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance