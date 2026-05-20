Selon Morningstar, la société australienne Catapult Sports se distingue par la croissance du nombre de ses clients et ses ventes croisées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mai - ** Selon Morningstar, les résultats annuels d'Australian Catapult Sports ( CAT.AX ) ont été soutenus par une croissance “exceptionnelle” du nombre d'équipes (clients) et par la dynamique des ventes croisées.
** La société d'investissement indique que la croissance du nombre d'équipes et les bénéfices sous-jacents du fournisseur d'analyses sportives ont dépassé les estimations.
** Elle souligne que l'activité de ventes croisées de la société et ses mesures de réduction des coûts ont été les points forts.
** Les 10 analystes attribuent tous à l'action une note “acheter” ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 5,42 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG.
** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 18,3 %.
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