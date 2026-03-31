 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Li Shufu, président de Geely Holding, Volvo Cars devrait s'efforcer davantage de tirer parti des partenariats mondiaux
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volvo Cars VOLCARb.ST devrait explorer davantage de moyens de collaborer avec des marques sœurs comme Polestar PSNY.O et Geely Autos 0175.HK et renforcer ses capacités de recherche et de développement en Chine, a déclaré mardi le président de Volvo Cars et de Geely Holding, Li Shufu.

"Travailler de manière isolée conduira finalement à un chemin autodestructeur vers l'obsolescence", a déclaré Li Shufu lors de l'assemblée générale annuelle de Volvo Cars, faisant référence à plus d'un milliard de dollars de dépréciations que la société a comptabilisées l'année dernière.

"Le conseil d'administration travaille activement à relever ces défis sérieux et à identifier des solutions viables dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

GEELY AUTOMOBILE
2,301 EUR Tradegate -0,26%
POLESTAR HLDG ADS-A
17,0700 USD NASDAQ 0,00%
VOLVO CAR RG-B
1,901 EUR Tradegate +1,31%
VOLVO CAR RG-B
19,195 SEK LSE Intl -6,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank