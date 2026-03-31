Selon Li Shufu, président de Geely Holding, Volvo Cars devrait s'efforcer davantage de tirer parti des partenariats mondiaux

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Volvo Cars VOLCARb.ST devrait explorer davantage de moyens de collaborer avec des marques sœurs comme Polestar PSNY.O et Geely Autos 0175.HK et renforcer ses capacités de recherche et de développement en Chine, a déclaré mardi le président de Volvo Cars et de Geely Holding, Li Shufu.

"Travailler de manière isolée conduira finalement à un chemin autodestructeur vers l'obsolescence", a déclaré Li Shufu lors de l'assemblée générale annuelle de Volvo Cars, faisant référence à plus d'un milliard de dollars de dépréciations que la société a comptabilisées l'année dernière.

"Le conseil d'administration travaille activement à relever ces défis sérieux et à identifier des solutions viables dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté.