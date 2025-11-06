Selon les prévisions de la NRF, le chiffre d'affaires des fêtes de fin d'année aux États-Unis devrait dépasser pour la première fois les 1 000 milliards de dollars

Les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient dépasser les 1000 milliards de dollars pour la première fois, a déclaré jeudi la National Retail Federation (Fédération nationale du commerce de détail), même si la croissance devrait ralentir en raison des pressions économiques qui pèsent sur le moral des consommateurs.

La période des fêtes de fin d'année comprend les principales journées de shopping telles que Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday et Noël, et représente une part importante du chiffre d'affaires des grands détaillants.

L'inflation persistante, les retombées des tarifs douaniers de l'administration Trump et la fermeture du gouvernement fédéral constituent des risques, car les acheteurs réfléchissent à deux fois avant d'acheter des cadeaux extravagants.

"Les consommateurs américains peuvent être prudents dans leur sentiment, tout en restant fondamentalement forts", a déclaré Matthew Shay, directeur général de la NRF.

Mark Mathews, économiste en chef de la NRF, a déclaré que les consommateurs à faible revenu se tournent vers les produits de première nécessité.

"Une plus grande partie des dépenses non essentielles qu'ils suppriment se situent dans le secteur des services de l'économie, comme les loisirs, les voyages et les sorties au restaurant. Ils ne font pas cela, mais ils continuent à dépenser pour des biens."

Le stress économique sur les dépenses a conduit à de multiples prévisions d'une saison des achats de Noël en demi-teinte cette année, ainsi qu'à des prévisions mitigées pour la période par des entreprises telles que Tapestry

TPR.N , Under Armour UAA.N et Canada Goose

GOOS.TO jeudi.

"Les consommateurs sont très sensibles aux promotions en ce moment. Ils sont à la recherche de bonnes affaires", a déclaré Mark Mathews à Reuters.

"La plupart des détaillants le reconnaissent", a-t-il ajouté, précisant que les entreprises allaient subir un coup dur pour rester compétitives sur le marché.

Les ventes en novembre et décembre devraient augmenter de 3,7 % à 4,2 % pour atteindre 1,01 à 1,02 billions de dollars, contre une hausse de 4,3 % pour atteindre 976,1 milliards de dollars l'année dernière.

Les détaillants devraient embaucher entre 265 000 et 365 000 travailleurs saisonniers, contre 442 000 l'année dernière, ce qui reflète un marché du travail plus calme, selon la NRF.

Les prévisions de la NRF sont basées sur une modélisation économique utilisant des indicateurs tels que les dépenses de consommation, l'emploi, les salaires et les données historiques du commerce de détail. Elles excluent les ventes d'automobiles, d'essence et de restaurants.