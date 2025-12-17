Selon les médias, Donald Trump devrait signer cette semaine un décret assouplissant les restrictions sur la marijuana

Le président américain Donald Trump devrait signer jeudi un décret reclassant la marijuana afin d'assouplir les restrictions fédérales, selon CNN, qui a cité une source familière avec la planification et un haut responsable de la Maison Blanche.

Ce dernier a ajouté que le calendrier pourrait être modifié, a rapporté CNN mardi en fin de journée. La chaîne NBC, citant quatre personnes ayant une connaissance directe des projets, a déclaré que le décret accélérerait la reclassification et qu'il pourrait être adopté dès cette semaine.

Les représentants de la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Lundi, Donald Trump a déclaré à la presse qu'il envisageait de prendre cette mesure , ce qui a fait grimper les actions des entreprises liées au cannabis.

En vertu de la loi américaine sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act), la marijuana est inscrite à l'annexe I, comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'applications médicales reconnues à l'heure actuelle.

Le ministère de la santé et des services sociaux, sous la précédente administration Biden, a recommandé de déplacer la marijuana vers le tableau III, qui comprend des médicaments tels que le Tylenol mélangé à de la codéine, la kétamine et la testostérone.

La Drug Enforcement Administration fédérale doit examiner la recommandation et décidera de la reclassification, qui pourrait potentiellement réduire les taxes pour l'industrie et faciliter l'obtention de financements.

Dans certaines régions des États-Unis, les autorités locales ont déjà assoupli la réglementation sur la marijuana, autorisant son utilisation à des fins médicales ou récréatives.