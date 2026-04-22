Selon les fournisseurs de technologie, l'interdiction des médias sociaux en Australie est entachée par la faiblesse des contrôles effectués sur les plates-formes

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Les problèmes d'application de l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents en Australie reflètent le faible déploiement par les plateformes de médias sociaux des outils disponibles pour effectuer des contrôles d'âge plutôt que les limites de la technologie, a déclaré un organisme industriel représentant les fournisseurs de technologie.

Ces commentaires interviennent alors que les autorités de régulation multiplient les avertissements à l'encontre de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde concernant l'interdiction des utilisateurs de moins de 16 ans sur les réseaux sociaux en Australie depuis décembre, la première mesure de ce type au monde.

"Le problème n'est pas la capacité, mais l'application", a déclaré Iain Corby, directeur exécutif de l'Age Verification Providers Association (AVPA), dans un communiqué.

Les premières défaillances ont montré la nécessité de renforcer les attentes et l'application, plutôt que l'inefficacité de la technologie de vérification de l'âge, a ajouté l'association.

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GOOGL.O , TikTok et Snap SNAP.N , soupçonnés d'avoir enfreint l'interdiction.

Les plateformes s'exposent à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (35 millions de dollars) pour chaque infraction, et le gouvernement déclare qu'il rassemble des preuves pour soutenir l'action de la Cour fédérale si le respect de la loi ne s'améliore pas.

Le déploiement initial a montré que les produits de garantie de l'âge peuvent fonctionner avec précision à grande échelle, mais les plateformes ne les appliquent pas de manière cohérente ou à des moments clés, tels que l'ouverture d'un compte, a déclaré l'association dans un rapport.

TikTok et Snap ont refusé de commenter, tandis que Meta et Google n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

Les conclusions du rapport vont à l'encontre des affirmations des entreprises de médias sociaux selon lesquelles la vérification de l'âge est inadéquate. Elles soutiennent que l'accès continu des mineurs reflète la manière dont les plateformes utilisent, ou n'utilisent pas, les outils disponibles, plutôt que les contraintes techniques.

Les données réglementaires montrent que des millions de comptes soupçonnés d'être mineurs ont été supprimés depuis l'entrée en vigueur de la loi.

Toutefois, le régulateur australien eSafety a également mis en évidence des lacunes persistantes, telles que l'absence de vérification de l'âge lors de la création d'un compte, les tentatives répétées de vérification de l'âge jusqu'à ce que les utilisateurs réussissent et la confiance continue dans les âges déclarés par les utilisateurs eux-mêmes.

Dans son rapport, l'AVPA indique que les tests indépendants et les premiers déploiements en direct suggèrent que ces faiblesses sont principalement dues au comportement de la plateforme, et non à des lacunes technologiques.

Les principaux risques pour l'efficacité sont la confiance excessive dans les modèles internes d'inférence de l'âge, qui devinent l'âge d'une personne sur la base de l'activité en ligne, et la revérification limitée des comptes existants, a-t-elle ajouté.

L'Australie a évalué les membres de l'AVPA dans le cadre d'un vaste essai avant l'interdiction. ($1=A$1.3970)