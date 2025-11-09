Selon le WSJ, Visa et Mastercard s'apprêtent à conclure un accord avec les commerçants, ce qui entraînerait une baisse des frais

Les sociétés de paiement américaines Visa V.N et Mastercard MA.N sont sur le point de conclure un accord avec les commerçants en réduisant les frais payés par les magasins et en leur donnant plus de pouvoir pour rejeter certaines cartes de crédit, a rapporté le Wall Street Journal samedi, citant des personnes familières avec le sujet.

Visa et Mastercard réduiraient les commissions d'interchange, généralement comprises entre 2 % et 2,5 % par transaction, d'environ un dixième de point de pourcentage en moyenne sur plusieurs années, a rapporté le Journal en citant des sources. Les sociétés assoupliraient également les règles qui obligent actuellement les commerçants qui acceptent un type de carte de crédit du réseau à accepter tous les types de cartes.

Mastercard et Visa ont décliné toute demande de commentaire de la part de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

L'accord, qui devrait être conclu prochainement, diviserait l'acceptation des cartes de crédit en plusieurs catégories, telles que les cartes de récompense, les cartes sans récompense et les cartes commerciales, selon les négociations actuelles, a rapporté le Journal.

L'accord vise à résoudre une bataille juridique qui remonte à 2005.

L'année dernière, les entreprises mondiales de technologie de paiement ont accepté un accord estimé à 30 milliards de dollars pour plafonner les frais de carte de commerçant. Les entreprises ont accepté de réduire les taux de débit d'au moins 0,04 point de pourcentage pendant trois ans et de maintenir le taux moyen à sept points de base en dessous du niveau actuel pendant cinq ans.

Visa et Mastercard ont nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement.

Les commerçants accusent depuis longtemps Visa et Mastercard de facturer des frais de transaction élevés lorsque les clients utilisent des cartes de crédit ou de débit, et de leur interdire, par le biais de règles "anti-steering", d'orienter les clients vers des moyens de paiement moins onéreux.

Le nouveau règlement en cours de discussion porterait également sur les frais supplémentaires, a rapporté le Journal en citant des personnes familières de l'affaire.