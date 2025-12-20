 Aller au contenu principal
Selon le WSJ, Universal Studios est en train de planifier un parc à thème en Arabie Saoudite
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 02:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 4)

Universal Studios UVV.N est en train de planifier la construction d'un nouveau parc à thème en Arabie Saoudite, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

L'unité de Comcast CMCSA.O est en train de réaliser les premiers travaux de conception du parc, qui pourrait être financé par une entité soutenue par le gouvernement saoudien dans le cadre d'un accord de licence avec Universal, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport. Universal et Comcast n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le directeur général de Comcast, Brian Roberts, s'est rendu en Arabie saoudite le mois dernier pour une conférence sur les investissements et a visité le mégaprojet de divertissement et de sport Qiddiya, ajoute le rapport.

