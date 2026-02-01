Selon le WSJ, un groupe dirigé par KKR s'apprête à racheter une entreprise de centres de données de Singapour évaluée à plus de 10 milliards de dollars

(Ajoute le contexte à partir du paragraphe 4)

Un consortium dirigé par KKR est sur le point de conclure un accord pour acheter ST Telemedia Global Data Centres, ce qui valoriserait la société à plus de 13 milliards de dollars singapouriens (10,22 milliards de dollars), a rapporté le Wall Street Journal samedi, citant des personnes familières avec le dossier.

La société d'investissement va racheter à sa société mère le fournisseur mondial de centres de données basé à Singapour, selon le rapport, ajoutant que KKR KKR.N procède à l'acquisition avec le géant singapourien des télécommunications Singtel STEL.SI .

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. KKR a refusé de commenter le rapport, tandis que ST Telemedia Global Data Centres, ST Telemedia et Singtel n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures d'ouverture.

Reuters a rapporté en novembre que KKR et Singapore Telecommunications étaient en pourparlers avancés pour acheter plus de 80 % de ST Telemedia Global Data Centres, ce qui leur donnerait la pleine propriété, pour plus de 5 milliards de dollars singapouriens (3,93 milliards de dollars).

KKR détient actuellement environ 14 % de l'entreprise, tandis que Singtel, le plus grand opérateur de télécommunications de la ville-État, possède une participation de plus de 4 %. Le reste est détenu par ST Telemedia, qui appartient à 100 % à l'investisseur public singapourien Temasek Holdings.

Si l'opération aboutit, elle comptera parmi les plus grandes transactions de centres de données en Asie, l'essor de l'intelligence artificielle créant une forte demande d'infrastructures numériques.

Fondée en 2014 et basée à Singapour, ST Telemedia Global Data Centres se décrit comme l'un des fournisseurs de centres de données à la croissance la plus rapide au monde.

Il exploite plus de 100 centres de données avec plus de 2 gigawatts de charge informatique sur plus de 20 marchés majeurs, dont Singapour, l'Inde et le Japon, ainsi qu'en Europe via sa marque VIRTUS au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, selon son site web.

(1 $ = 1,2721 dollar de Singapour)