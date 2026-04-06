Selon le WSJ, Paramount est en pourparlers pour obtenir le soutien du Golfe dans le cadre du rachat de Warner

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(Ajout du contexte dans les deuxième et troisième paragraphes, détails du rapport du WSJ dans le quatrième paragraphe)

Paramount Skydance PSKY.O est en pourparlers pour obtenir des engagements de capitaux propres signés de près de 24 milliards de dollars de la part de trois fonds souverains dirigés par l'Arabie saoudite afin de soutenir son rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

En février, le géant américain du divertissement a déclaré qu'il avait accepté de racheter son homologue dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars - avec une valeur des capitaux propres de 81 milliards de dollars - qui devrait être finalisée au troisième trimestre.

La fusion regrouperait les principaux studios et réseaux tels que CNN et CBS, ce qui leur permettrait d'être plus compétitifs à mesure que la diffusion en continu détourne les téléspectateurs de la télévision linéaire traditionnelle.

Pour soutenir le rachat, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) a accepté de fournir environ 10 milliards de dollars, a rapporté le WSJ en citant des personnes familières avec le dossier.

Les autres bailleurs de fonds devraient comprendre Qatar Investment Authority et L'imad Holding d'Abu Dhabi, selon le WSJ.

PIF, Qatar Investment Authority et L'imad Holding n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique à Reuters en dehors des heures de bureau. Paramount s'est refusé à tout commentaire.

Les bailleurs de fonds du Golfe ne disposeront pas de droits de vote dans la nouvelle entité Paramount-Warner, selon le WSJ.

Les dirigeants de Paramount ne s'attendent pas à ce que la participation des fonds déclenche un examen par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis ou par la Commission fédérale des communications, selon le journal.