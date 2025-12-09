 Aller au contenu principal
Selon le WSJ, M. Ellison a dit à M. Trump que l'accord entre Netflix et Warner Bros nuirait à la concurrence
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 02:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le milliardaire Larry Ellison a appelé le président américain Donald Trump après l'annonce vendredi de l'accord de Netflix pour le rachat de la division TV, studios de cinéma et streaming de Warner Bros Discovery WBD.O pour 72 milliards de dollars, et lui a dit que la transaction nuirait à la concurrence, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Valeurs associées

NETFLIX
96,8400 USD NASDAQ -3,39%
WARNER BROS RG-A
27,2350 USD NASDAQ +4,43%
