Selon le WSJ, les fonds du Golfe sont sur le point de conclure un accord pour soutenir le rachat de Warner par Paramount pour 81 milliards de dollars

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(Corrige le titre et le premier paragraphe pour refléter les changements apportés par le WSJ à son rapport)

Paramount PSKY.O est en pourparlers pour obtenir des engagements signés de près de 24 milliards de dollars de la part de trois fonds souverains dirigés par l'Arabie saoudite pour soutenir son rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O , a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.