Selon le WSJ, les banques américaines renoncent à un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars en faveur de l'Argentine

Un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars de JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Citigroup C.N pour l'Argentine a été mis de côté, les banquiers se tournant plutôt vers un ensemble de prêts plus petits et à court terme, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des sources.

En octobre, le Trésor américain a conclu avec l'Argentine un accord de stabilisation du taux de change de 20 milliards de dollars , assorti d'une facilité de dette bancaire du même montant. Cet accord est intervenu quelques jours avant les élections de mi-mandat , qui ont été cruciales pour le président libertaire de l'Argentine, Javier Milei.

Les banquiers affirment maintenant que la facilité de dette n'est plus sérieusement envisagée, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. À la place, les prêteurs prévoient de prêter à l'Argentine environ 5 milliards de dollars par le biais d'une facilité de rachat à court terme , ou "repo", selon le journal.

Bank of America, Citi et JPMorgan se sont refusées à tout commentaire. Le ministère argentin de l'économie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le Wall Street Journal a déclaré que les fonds serviraient à rembourser un paiement de dette d'environ 4 milliards de dollars dû en janvier, ajoutant que les négociations en étaient encore à leur stade initial et qu'elles pouvaient changer ou tomber à l'eau.

Le président américain Donald Trump et le secrétaire au Trésor Scott Bessent ont été de fervents défenseurs de Milei.

Alors que l'administration de Milei a régulièrement réduit l'inflation à partir de hausses à trois chiffres d'une année sur l'autre, les réserves sont serrées et le gouvernement a rapidement brûlé les dollars avant le soutien des États-Unis.