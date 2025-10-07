Selon le WSJ, la société mère du NYSE est sur le point d'acquérir une participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket

Intercontinental Exchange ICE.N , la maison mère du New York Stock Exchange, est en pourparlers pour investir 2 milliards de dollars dans la plateforme de marché de prédictions Polymarket, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.