Selon le WSJ, la branche patrimoniale de Morgan Stanley fait l'objet d'une enquête de la part de plusieurs régulateurs

La branche de gestion de fortune de la banque d'investissement Morgan Stanley MS.N fait l'objet d'une enquête de la part de plusieurs régulateurs, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

La Securities and Exchange Commission, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et d'autres bureaux du département du Trésor sont impliqués, selon le rapport. Les actions de la banque ont chuté de 4,4 %, à 87,71 dollars.

L'unité de gestion de patrimoine de Morgan Stanley s'adresse aux particuliers fortunés et aux petites et moyennes entreprises, en leur fournissant des services de courtage, de conservation, de conseil en investissement et de planification financière.

Cette activité est plus à l'abri des changements sismiques du marché que la banque d'investissement et a été un facteur crucial dans la détermination de la valorisation de Morgan Stanley par rapport à son rival Goldman Sachs GS.N .

Selon le rapport, les principaux points examinés sont les suivants: la banque a-t-elle suffisamment enquêté sur l'identité des clients potentiels et sur l'origine de leurs richesses, et comment surveille-t-elle leur activité financière?

Le rapport ajoute que certaines enquêtes portent également sur des clients internationaux.

Morgan Stanley n'a résolu que récemment une enquête de plusieurs années sur ses pratiques en matière de transactions de blocs.

Les porte-parole de Morgan Stanley, de la SEC, de l'OCC et du Trésor n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.