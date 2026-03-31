Selon le WSJ, l'accord entre Unilever et McCormick concernant l'unité alimentaire potentielle comprend une composante en espèces de 16 milliards de dollars

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(Ajout de détails aux paragraphes 2, 3, 5; actions au paragraphe 4)

Unilever ULVR.L est en pourparlers avancés pour combiner son activité alimentaire avec le fabricant américain d'épices McCormick MKC.N , dans un accord qui comprend une composante en espèces d'environ 16 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Un accord en espèces et en actions pourrait être annoncé dès mardi, lorsque McCormick devrait publier ses résultats du premier trimestre, selon le rapport.

Unilever et McCormick n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de McCormick ont bondi d'environ 4 % dans les échanges prolongés à la suite du rapport.

La combinaison proposée offrirait aux actionnaires du groupe britannique une participation majoritaire dans la nouvelle entité et des avantages fiscaux, et serait organisée comme un "reverse Morris trust" (RMT), ce qui permet d'économiser des impôts, a rapporté Reuters la semaine dernière.