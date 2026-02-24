Selon le WSJ, Apple va transférer une partie de sa production de Mac Mini de l'Asie vers Houston

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails et d'informations)

Apple AAPL.O va transférer une partie de la production de son ordinateur de bureau Mac Mini de l'Asie vers les États-Unis, avec un nouvel effort de fabrication qui devrait commencer plus tard cette année dans une usine Foxconn au nord de Houston, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Ce projet constitue le plus récent investissement du fabricant d'iPhone aux États-Unis, après son engagement, annoncé en août dernier , d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

En mai, le président américain Donald Trump avait menacé Apple d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits fabriqués à l'étranger, un revirement radical par rapport à la politique antérieure, lorsque son administration avait exempté les smartphones, les ordinateurs et d'autres produits électroniques des séries de droits de douane sur les importations chinoises.

La production de Mac Mini se poursuivra en Asie, a déclaré au WSJ son directeur de l'exploitation, Sabih Khan, ajoutant que l'usine répondra à la demande locale alors que la ligne d'assemblage américaine montera en puissance.

Il n'a pas été précisé dans l'immédiat si Apple prévoyait de réduire la production dans ses usines d'Asie. Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société est plus confiante dans ses prévisions de demande à long terme pour le Mac Mini, qui est plus populaire que le Mac Pro, a ajouté Khan.

Selon le rapport, l'usine de Houston est également en train de s'agrandir pour inclure un nouveau centre de formation à la fabrication avancée.

Apple a des antécédents mitigés lorsqu'il s'agit de tenir ses promesses d'investissement.

En 2019, par exemple, Cook a visité avec Trump une usine texane présentée comme un nouveau site de production. Cependant, l'usine produisait des ordinateurs Apple depuis 2013 et Apple a depuis déplacé cette production en Thaïlande.

Apple continue de fabriquer la plupart de ses produits, notamment les iPhones et les iPads, en Asie, principalement en Chine, bien qu'elle ait transféré une partie de sa production au Vietnam, en Thaïlande et en Inde ces dernières années.