Selon le Washington Post, les CDC américains ne publieront pas de rapport montrant les bénéfices du vaccin COVID

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Un rapport démontrant l'efficacité du vaccin COVID-19 qui avait été retardé par le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a été empêché d'être publié dans la revue scientifique phare de l'agence, a rapporté le Washington Post mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information, qui cite trois personnes au fait de la décision.