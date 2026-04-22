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Selon le Washington Post, les CDC américains ne publieront pas de rapport montrant les bénéfices du vaccin COVID
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un rapport démontrant l'efficacité du vaccin COVID-19 qui avait été retardé par le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a été empêché d'être publié dans la revue scientifique phare de l'agence, a rapporté le Washington Post mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information, qui cite trois personnes au fait de la décision.

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