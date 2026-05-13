Selon le Wall Street Journal, Walmart licencie ou délocalise environ 1 000 employés de son siège social

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles tout au long du texte)

Walmart WMT.O prévoit de supprimer ou de délocaliser environ 1 000 postes au sein de son siège social, dans le cadre d’une stratégie visant à regrouper davantage ses équipes chargées des technologies mondiales et des produits d’IA, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Sous la direction du nouveau directeur général John Furner et d'une équipe de direction remaniée , le plus grand distributeur au monde accélère sa transformation numérique axée sur l'IA afin de mieux rivaliser avec Amazon.com AMZN.O , Costco COST.O et Aldi.

* Daniel Danker, responsable mondial de l'accélération de l'IA, et Suresh Kumar, responsable mondial de la technologie, ont examiné les structures internes du distributeur et décidé de rationaliser certaines équipes afin d'améliorer leur efficacité, selon le rapport du WSJ, qui cite les propos tenus par ces dirigeants dans une note envoyée au personnel.

* Les employés concernés peuvent postuler à des postes vacants au sein de l'entreprise, précise l'article, citant la note de service.

* De nombreux employés concernés ont été invités à déménager vers les bureaux de Walmart à Bentonville ou en Californie du Nord, indique l'article, citant des sources proches du dossier.

* Walmart n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* L'entreprise a investi massivement dans l'IA pour rattraper son retard sur son principal rival, Amazon, qui avait pris une longueur d'avance avec son chatbot Rufus, un assistant d'achat alimenté par l'IA de dernière génération qui répond à diverses questions liées aux achats.

* En juillet dernier, Walmart a lancé une suite de «super agents» alimentés par l'IA, conçus pour améliorer l'expérience d'achat des clients et rationaliser les opérations à la suite de la nomination de M. Danker.

* M. Furner a entamé son mandat en février en présentant des perspectives prudentes pour l'année à venir, reflétant la situation fragile des consommateurs américains.