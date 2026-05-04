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Selon le Wall Street Journal, Ryan Cohen, directeur général de GameStop, a fait une offre non sollicitée d'achat d'eBay pour environ 56 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 01:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ryan Cohen, directeur général de GameStop

GME.N , a fait une offre non sollicitée visant à racheter eBay Inc EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

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