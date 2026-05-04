Selon le Wall Street Journal, Ryan Cohen, directeur général de GameStop, a fait une offre non sollicitée d'achat d'eBay pour environ 56 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ryan Cohen, directeur général de GameStop
GME.N , a fait une offre non sollicitée visant à racheter eBay Inc EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.
Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.
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