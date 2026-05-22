Selon le Wall Street Journal, plusieurs cadres supérieurs de Walmart quittent l'entreprise dans le cadre d'un remaniement mené par le nouveau directeur général

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Au moins deux hauts responsables de Walmart WMT.O – Tom Wardn, directeur des opérations de la chaîne d'entrepôts Sam's Club, et le responsable des opérations en magasin pour les activités américaines du distributeur – quittent leurs fonctions, ce qui marque un remaniement majeur sous la direction du directeur général John Furner, a rapporté vendredi le WSJ, citant des sources proches du dossier.