Selon le Wall Street Journal, OpenAI s'apprêterait à déposer une demande d'introduction en bourse dans les jours ou les semaines à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

OpenAI s'apprête à déposer une demande d'introduction en bourse dans les jours ou les semaines à venir, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Le fabricant de ChatGPT travaille avec des banquiers de sociétés telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley sur un projet de prospectus d'introduction en bourse qu'il prévoit de déposer confidentiellement auprès des autorités de régulation prochainement, peut-être dès vendredi, selon l'article.

OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

L'entreprise spécialisée dans l'IA envisageait de déposer une demande auprès des autorités de régulation des marchés financiers dès le second semestre 2026, a rapporté Reuters .