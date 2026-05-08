Selon le Wall Street Journal, OnlyFans cède une participation minoritaire à Architect Capital pour une valorisation de 3,15 milliards de dollars

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OnlyFans a accepté de céder une participation minoritaire à la société d'investissement Architect Capital dans le cadre d'une transaction évaluant la plateforme de contenu pour adultes à 3,15 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal.

Basée à San Francisco, Architect rachètera une participation de 16 % dans OnlyFans pour 535 millions de dollars, a indiqué le WSJ en citant les termes de l'accord annoncé vendredi.

Architect et OnlyFans n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters avait rapporté en janvier qu'Architect était en pourparlers exclusifs avec OnlyFans pour une participation de près de 60 % dans le site web réservé aux adultes.

Fondée par James Sagan en 2020, Architect est une société d'investissement multi-stratégies qui investit à l'échelle mondiale dans le crédit, le capital-investissement, le capital-risque et les capitaux structurés.

OnlyFans, l'une des plateformes de réseaux sociaux les plus prospères au monde, a connu un essor fulgurant pendant la pandémie et est surtout connue pour permettre aux créateurs de contenu pour adultes de facturer des abonnements.

Son propriétaire milliardaire et discret, Leonid Radvinsky, est décédé en mars à l'âge de 43 ans d'un cancer.

Sous la direction de Radvinsky, OnlyFans était passé d'une plateforme qui évitait autrefois les contenus explicites à un site réservé aux adultes générant plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel.