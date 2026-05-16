Selon le syndicat, Samsung Electronics et le syndicat sud-coréen reprendront les négociations salariales lundi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du titre et du paragraphe 1; ajout d'une déclaration du syndicat au paragraphe 2; refus de l'entreprise de commenter au paragraphe 3) par Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen reprendront lundi les négociations salariales avec un médiateur gouvernemental, a déclaré le syndicat, une initiative qui pourrait apaiser les craintes d'une grève potentiellement disruptive chez le géant technologique.

Le syndicat a déclaré samedi dans un communiqué que Samsung Electronics avait remplacé le représentant de l'entreprise chargé des négociations, et que les deux parties tiendraient une réunion séparée plus tard dans la journée.

Le syndicat n'a pas donné de détails sur l'ordre du jour de samedi. Samsung Electronics a refusé de commenter l'une ou l'autre de ces réunions.

Cette annonce est intervenue peu après que le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, eut présenté ses excuses aux clients et au public au sujet du conflit social, lors de ses premières déclarations publiques sur la question.

“Je présente mes sincères excuses aux clients du monde entier pour l'angoisse et l'inquiétude causées par les problèmes au sein de notre entreprise”, a déclaré M. Lee lors de ses premières remarques publiques sur le conflit, ajoutant qu'il “s'inclinait profondément pour présenter ses excuses au public”.

Après l'échec des négociations salariales cette semaine, le ministre du Travail a rencontré la direction de Samsung Electronics samedi et a exhorté l'entreprise à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit par le dialogue.

Des responsables du gouvernement sud-coréen, dont le Premier ministre et le ministre des Finances, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la nécessité d’éviter à tout prix une grève chez Samsung, avertissant qu’elle pourrait présenter des risques importants pour la croissance économique, les exportations et les marchés financiers.

L'échec des négociations menées sous l'égide du gouvernement a renforcé les inquiétudes concernant une grève chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Google GOOGL.O .

Le syndicat a déclaré vendredi qu'il maintenait son engagement en faveur d'une grève prévue à partir de la semaine prochaine, même après que l'entreprise a proposé de reprendre les négociations salariales sans conditions.