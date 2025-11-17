Selon le NYT, Jeff Bezos va codiriger une startup spécialisée dans l'IA, son premier rôle opérationnel depuis Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeff Bezos sera co-directeur général d'une nouvelle société d'intelligence artificielle qui se concentre sur l'IA pour l'ingénierie et la fabrication d'ordinateurs, d'automobiles et d'engins spatiaux, a rapporté le New York Times lundi.

La société, appelée Project Prometheus, a obtenu 6,2 milliards de dollars de financement, en partie du fondateur d'Amazon AMZN.O , ce qui en fait l'une des startups en phase de démarrage les mieux financées au monde, selon le rapport, citant trois personnes proches de la société.

C'est la première fois que Jeff Bezos joue un rôle opérationnel formel dans une entreprise depuis qu'il a quitté son poste de directeur général d'Amazon en juillet 2021. Bien qu'il soit impliqué dans Blue Origin, son titre officiel au sein de la société spatiale est fondateur.

Avec cette nouvelle startup, Bezos entre sur un marché de l'IA encombré de plusieurs petites entreprises qui tentent de percer avec de nouveaux logiciels et produits tout en faisant la course avec les piliers de l'industrie tels qu'OpenAI, soutenu par Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Google GOOGL.O .

Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

Bezos et un représentant n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le co-directeur général de Bezos est Vik Bajaj, un physicien et chimiste qui a travaillé en étroite collaboration avec le cofondateur de Google, Sergey Brin, au sein de Google's X, un effort de recherche souvent appelé "The Moonshot Factory" (l'usine à rêves), selon le rapport.

Selon le Times, le projet Prometheus a déjà embauché près de 100 employés, dont des chercheurs issus de grandes entreprises d'IA telles qu'OpenAI, DeepMind et Meta.