Selon le Financial Times, le NHS britannique s'apprête à accorder aux sous-traitants de Palantir un « accès illimité » aux données des patients

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Le NHS England accorde à des sous-traitants externes issus d'entreprises, dont Palantir

PLTR.O , un « accès illimité » aux données personnelles des patients dans le cadre de leur travail sur sa plateforme de données phare, a rapporté lundi le Financial Times, citant une note d'information interne.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.