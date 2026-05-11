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Selon le Financial Times, le NHS britannique s'apprête à accorder aux sous-traitants de Palantir un « accès illimité » aux données des patients
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 06:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le NHS England accorde à des sous-traitants externes issus d'entreprises, dont Palantir

PLTR.O , un « accès illimité » aux données personnelles des patients dans le cadre de leur travail sur sa plateforme de données phare, a rapporté lundi le Financial Times, citant une note d'information interne.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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