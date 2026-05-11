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Selon le Financial Times, le NHS britannique doit accorder aux sous-traitants de Palantir un "accès illimité" aux données des patients
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 06:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le Service national de santé britannique (NHS) accorde au personnel de sociétés telles que Palantir

PLTR.O un "accès illimité" aux données identifiables des patients lorsqu'il travaille sur sa plateforme de données phare, a rapporté lundi le Financial Times, citant une note d'information interne. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Palantir et le NHS n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce changement concerne le National Data Integration Tenant (NDIT), décrit comme un "refuge pour les données" avant qu'elles ne soient "pseudonymisées" et partagées avec d'autres systèmes, selon l'article.

Le NHS England a accepté de créer un rôle "admin" accordant à des personnes extérieures au personnel un "accès illimité" au NDIT et aux données identifiables des patients, a ajouté le FT.

Le NDIT est hébergé sur la Federated Data Platform, qui relie des ensembles de données disparates du NHS au sein d’un système unique. Palantir a remporté un contrat de 330 millions de livres sterling (448,4 millions de dollars) pour développer la plateforme en 2023.

La société d'analyse de données Palantir, basée en Floride, a également décroché des contrats avec le ministère britannique de la Défense et la Financial Conduct Authority, des accords qui ont suscité une attention particulière en raison de sa collaboration avec des agences de défense du gouvernement américain.

"Il ne s’agit pas uniquement de Palantir, c’est pourquoi nous avons fait référence au personnel non-NHSE, mais il existe actuellement un intérêt et une inquiétude considérables de la part du public quant à l’étendue de l’accès aux données des patients dont disposent Palantir et son personnel", indique la note d’information consultée par le FT.

Le rapport ajoute qu’il recommande également de limiter l’accès des administrateurs externes au NDIT et de rendre ces autorisations limitées dans le temps et soumises à un réexamen régulier.

(1 $ = 0,7359 livres)

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