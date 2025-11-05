 Aller au contenu principal
Selon le directeur général de JPMorgan, la Réserve fédérale devrait rester indépendante
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 21:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de JPMorgan JPM.N , Jamie Dimon, a déclaré mercredi qu'il croyait que la Réserve fédérale américaine continuerait d'être indépendante, a indiqué à Reuters le dirigeant de la plus grande banque américaine.

