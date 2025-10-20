Selon le CBO américain, l'exemption des médicaments orphelins pourrait ajouter 6 milliards de dollars au coût de la "Big Beautiful Bill"

Le Bureau du budget du Congrès américain a déclaré lundi que les nouvelles exemptions aux négociations sur les prix des médicaments pour plusieurs médicaments anticancéreux à succès dans le cadre de la loi One Big Beautiful Bill du président Trump coûteront au gouvernement jusqu'à 6 milliards de dollars de plus au cours de la prochaine décennie.

La nouvelle estimation reflète des informations actualisées sur l'éligibilité du JNJ.N Darzalex de Johnson & Johnson, du

MRK.N Keytruda de Merck et de l' BMY.N Opdivo de Bristol Myers à la négociation des prix, a déclaré l'analyste non partisan du Congrès.

La loi - le projet de loi de réconciliation budgétaire de cette année - retarde ou exempte les médicaments du programme s'ils ont plusieurs désignations de maladies rares ou s'ils sont approuvés pour des utilisations non orphelines. Auparavant, seuls les médicaments ayant une seule désignation de maladie rare étaient exclus.

En juillet 2025, le CBO a estimé que le coût de la modification de l'exemption serait de 4,9 milliards de dollars jusqu'en 2034. En incluant les médicaments supplémentaires, le CBO a déclaré que le coût estimé serait de 6,7 à 10,9 milliards de dollars, en fonction de la façon dont le gouvernement décide de traiter les nouvelles formulations des médicaments.

La loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), promulguée en 2022, a permis à Medicare de négocier les prix de certains des médicaments les plus coûteux que le programme couvre pour 66 millions de personnes. Le CBO a estimé que les dispositions de la loi sur la réduction de l'inflation relatives à la négociation des prix des médicaments permettraient d'économiser 98,5 milliards de dollars au cours des dix premières années (2022-2031).

L'agence a également noté que son estimation n'intégrait pas encore les nouvelles directives des Centers for Medicare & Medicaid Services publiées en septembre, qui modifient la manière dont les dépenses de Medicare Advantage sont incluses dans les classements des médicaments pour les négociations futures.