Selon la FAA, SpaceX vise à réaliser 10 000 lancements par an d'ici cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de SpaceX pour l'instant; d'autres commentaires de la FAA et des détails aux paragraphes 3 à 13) par David Shepardson

SpaceX vise à atteindre 10 000 lancements par an d'ici cinq ans, mais les responsables gouvernementaux devront constater une amélioration de la fiabilité avant d'approuver une telle expansion, a déclaré mercredi le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA).

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré avoir rencontré la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, qui lui a fait part de l'objectif ambitieux de l'entreprise. SpaceX a effectué 170 lancements en 2025, déployant environ 2 500 satellites.

M. Bedford a indiqué que Mme Shotwell lui avait parlé "de la vision quinquennale de SpaceX visant à atteindre 10 000 lancements par an".

Dans une interview vidéo diffusée cette semaine par Forbes, le directeur général de SpaceX, Elon Musk, a indiqué que l'entreprise comptait déjà 10 000 satellites en orbite et souhaitait à terme lancer 10 000 satellites de communication par an, sans toutefois préciser de calendrier.

M. Bedford a déclaré après un forum que la FAA aurait besoin de constater une plus grande fiabilité avant d’approuver un tel objectif.

"Nous avons besoin de beaucoup plus de fiabilité", a déclaré M. Bedford aux journalistes après le forum.

La FAA délivre toutes les licences pour les lancements spatiaux commerciaux et prend des mesures pour simplifier les principales étapes. Elle impose des restrictions afin de s’assurer que les lancements ou les accidents spatiaux n’interfèrent pas avec le trafic aérien de passagers.

M. Bedford a déclaré que l'objectif de la réunion avec SpaceX "était de passer en revue les contraintes que nous constatons et de déterminer ce que nous pouvons faire dès maintenant en matière de planification pour nous mettre en position d'atteindre ce type d'objectif ambitieux".

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

M. Bedford a déclaré que Mme Shotwell et lui-même "avaient eu une conversation très franche: nous allons devoir nous dépasser, et eux devront améliorer leur fiabilité".

Il a noté que le président Donald Trump souhaite se rendre sur la Lune avant 2028. "Pour y parvenir, nous allons devoir travailler avec l’industrie pour libérer cette innovation", a ajouté M. Bedford.

M. Bedford a également déclaré que la FAA n’était pas actuellement le facteur limitant pour les lancements spatiaux. "Je peux imaginer un avenir où nous serons le facteur limitant, car nous n’investissons pas suffisamment dans notre équipe spatiale", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que la FAA examinait les données des lancements précédents afin de mieux comprendre les risques. Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité, la FAA doit interdire les vols dans certaines zones au moment du lancement, "ce qui peut être très perturbant", a déclaré M. Bedford.

En janvier, SpaceX a annoncé son intention de lancer une constellation d’un million de satellites qui orbiteront autour de la Terre et exploiteront l’énergie solaire pour alimenter des centres de données d’IA.