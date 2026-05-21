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Selon la FAA, SpaceX vise 10 000 lancements par an d'ici cinq ans
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 01:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX vise 10 000 lancements par an d'ici cinq ans, a déclaré mercredi le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré avoir rencontré la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, qui lui a fait part de l'objectif ambitieux de l'entreprise.

M. Bedford a déclaré qu'elle lui avait parlé "de la vision à cinq ans de SpaceX visant à atteindre 10 000 lancements par an". Lors d'un forum, M. Bedford a déclaré qu'il ne pensait pas que la FAA soit actuellement un obstacle à l'augmentation du nombre de lancements. "Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous soyons le facteur limitant."

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