Selon la directrice financière d'OpenAI, l'accord avec Microsoft améliore l'efficacité des levées de fonds
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 08:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré mercredi à Riyad que l'accord conclu cette semaine avec Microsoft permet à l'entreprise de continuer à lever des fonds d'une manière beaucoup moins complexe.

Sarah Friar a également déclaré que l'intention d'OpenAI de collaborer avec les gouvernements du monde entier pour déployer sa technologie pourrait renforcer le pouvoir d'attraction des États-Unis.

Valeurs associées

MICROSOFT
542,0700 USD NASDAQ +1,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

