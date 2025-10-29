Selon la directrice financière d'OpenAI, l'accord avec Microsoft améliore l'efficacité des levées de fonds

Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré mercredi à Riyad que l'accord conclu cette semaine avec Microsoft permet à l'entreprise de continuer à lever des fonds d'une manière beaucoup moins complexe.

Sarah Friar a également déclaré que l'intention d'OpenAI de collaborer avec les gouvernements du monde entier pour déployer sa technologie pourrait renforcer le pouvoir d'attraction des États-Unis.