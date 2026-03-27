Selon la Banque Scotia, les perspectives en matière de cybersécurité sont "prudemment optimistes", l'IA stimulant les dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** La Banque Scotia déclare que les perspectives de cybersécurité pour 2026 sont "prudemment optimistes", avec l'IA comme moteur d'accélération

** La sécurité de l'interface de programmation d'applications (API), la gestion des identités non humaines et la détection et la réponse de l'IA devraient stimuler les dépenses cette année - courtage

** La Banque Scotia est "tactiquement haussière" et voit d'un meilleur œil la configuration de SailPoint SAIL.O pour l'exercice 27; SAIL a un avantage dans la protection des agents de l'IA et des identités non humaines

** La société de courtage est "progressivement plus positive" à l'égard de CrowdStrike CRWD.O ; les dernières vérifications de la Banque Scotia suggèrent que CRWD obtient d'importants engagements stratégiques

** La Banque Scotia est "nerveuse à court terme" au sujet de Fortinet FTNT.O ; elle estime que l'entreprise semble moins bien placée pour capter les nouvelles dépenses dans les secteurs en croissance de la cybersécurité

** Les clients apprécient le rachat de CyberArk par Palo Alto Networks PANW.O , affirmant que les combinaisons peuvent conduire à de meilleures affaires ensemble sous le même fournisseur plutôt qu'individuellement - courtage

** La société de courtage déclare avoir vérifié Qualys

QLYS.O , Tenable TENB.O et Rapid7 RPD.O ; elle affirme que la gestion des vulnérabilités n'est pas une priorité pour les responsables de la sécurité de l'information