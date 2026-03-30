Selon l'ELFA, les emprunts pour l'équipement des entreprises aux États-Unis ont augmenté de plus de 14 % en février

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Les entreprises américaines ont emprunté 14,2% de plus pour financer leurs achats d'équipement en février qu'un an plus tôt, grâce à une augmentation de l'activité des fournisseurs indépendants, a déclaré lundi l'Equipment Leasing and Finance Association (Association pour la location et le financement d'équipements).

L'association professionnelle basée à Washington, qui suit l'activité économique de plus de 1 000 milliards de dollars du secteur du financement d'équipements, fonde son rapport sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N et les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

* Les nouveaux prêts, leasings et lignes de crédit signés par les entreprises en février se sont élevés à 11 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, soit une baisse de 4,7 % par rapport au mois précédent.

* La croissance du volume des petits contrats, un indicateur clé de la demande d'équipement et des conditions économiques plus larges, a augmenté de 4,4 milliards de dollars, en baisse de 14,7 % par rapport à janvier, mais était toujours supérieure à sa moyenne sur 12 mois de 3,5 milliards de dollars.

* Leigh Lytle, président-directeur général de l'ELFA, a déclaré que l'enquête avait été réalisée avant le conflit en Iran et la réunion du FOMC de mars, et que ces événements pourraient provoquer d'autres chocs au cours du premier semestre.

* L'indice de confiance mensuel de l'ELFA s'est établi à 61 en mars, contre 67,6 en février.