 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon l'EIA, la production pétrolière du Venezuela pourrait retrouver son niveau d'avant le blocus d'ici à la mi-2026
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'élargissement des licences américaines pour les transactions liées au Venezuela devrait permettre de rétablir la production pétrolière du pays sud-américain d'ici la mi-2026 au niveau où elle se trouvait avant le blocus naval américain du pays en décembre, a déclaré mardi l'Administration américaine de l'information sur l'énergie.

La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a été contrainte de réduire considérablement sa production après que Washington a imposé un blocus naval strict pour faire pression sur Nicolas Maduro, le président vénézuélien capturé par les forces américaines au début du mois de janvier.

Le blocus a empêché le Venezuela d'exporter du pétrole, provoquant une accumulation de millions de barils de pétrole brut dans des réservoirs et des navires de stockage à terre. Le Venezuela produisait environ 1,1 million à 1,2 million de barils de pétrole brut par jour avant le blocus.

PDVSA a depuis annulé la plupart des réductions de production pour augmenter la production totale à près de 1 million de bpj, après que le gouvernement américain ait autorisé le mois dernier les négociants en matières premières Vitol et Trafigura à rejoindre la major pétrolière Chevron CVX.N pour exporter le pétrole vénézuélien, contribuant ainsi à résorber l'accumulation des stocks.

Washington a également levé, à la fin du mois dernier, certaines sanctions imposées à l'industrie pétrolière vénézuélienne afin de permettre aux entreprises américaines de vendre plus facilement le pétrole du pays.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
182,170 USD NYSE -0,23%
Gaz naturel
3,14 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,95 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
64,13 USD Ice Europ -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank