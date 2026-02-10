Selon l'EIA, la production pétrolière du Venezuela pourrait retrouver son niveau d'avant le blocus d'ici à la mi-2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'élargissement des licences américaines pour les transactions liées au Venezuela devrait permettre de rétablir la production pétrolière du pays sud-américain d'ici la mi-2026 au niveau où elle se trouvait avant le blocus naval américain du pays en décembre, a déclaré mardi l'Administration américaine de l'information sur l'énergie.

La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a été contrainte de réduire considérablement sa production après que Washington a imposé un blocus naval strict pour faire pression sur Nicolas Maduro, le président vénézuélien capturé par les forces américaines au début du mois de janvier.

Le blocus a empêché le Venezuela d'exporter du pétrole, provoquant une accumulation de millions de barils de pétrole brut dans des réservoirs et des navires de stockage à terre. Le Venezuela produisait environ 1,1 million à 1,2 million de barils de pétrole brut par jour avant le blocus.

PDVSA a depuis annulé la plupart des réductions de production pour augmenter la production totale à près de 1 million de bpj, après que le gouvernement américain ait autorisé le mois dernier les négociants en matières premières Vitol et Trafigura à rejoindre la major pétrolière Chevron CVX.N pour exporter le pétrole vénézuélien, contribuant ainsi à résorber l'accumulation des stocks.

Washington a également levé, à la fin du mois dernier, certaines sanctions imposées à l'industrie pétrolière vénézuélienne afin de permettre aux entreprises américaines de vendre plus facilement le pétrole du pays.