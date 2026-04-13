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Selon l'ANSA, BlackRock soutiendrait un nouveau mandat pour l'ancien directeur général de Monte dei Paschi
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et le troisième plus grand investisseur dans Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI , a décidé de soutenir une proposition d'un investisseur dissident visant à réintégrer lepatron évincé Luigi Lovaglio, a rapporté l'agence de presse ANSA lundi.

Les investisseurs de Monte dei Paschi votent mercredi pour choisir un nouveau conseil d'administration et un nouveau directeur général. Ils sont appelés à choisir entre M. Lovaglio et le candidat proposé par le conseil d'administration sortant de la banque, le directeur général de l'entreprise de services publics ACEA ACE.MI Fabrizio Palermo.

Les décisions de vote de BlackRock sont conformes à une approche "exclusivement axée sur la sauvegarde des intérêts financiers à long terme de nos clients", a déclaré un représentant du gestionnaire de fonds en réponse à une demande de commentaire de Reuters.

Le conseil d'administration sortant de Monte dei Paschi a exclu le renouvellement du mandat de M. Lovaglio après un conflit entre le conseil d'administration et les actionnaires sur les plans futurs de Mediobanca MDBI.MI , une société récemment acquise.

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