Selon J.P. Morgan, la Banque d'Angleterre relèvera ses taux d'intérêt en avril et en juillet en raison des risques d'inflation

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J.P. Morgan s'attend à ce que la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base en avril et en juillet, modifiant ainsi sa position de ne pas anticiper de changement cette année, après que la banque centrale a durci sa position sur les risques d'inflation plus élevés liés à la guerre au Moyen-Orient. La BoE a maintenu le taux directeur à 3,75 % jeudi et a déclaré que l'inflation pourrait atteindre environ 3,5 %, au-dessus de son objectif de 2 %, au cours des deux prochains trimestres.

La banque centrale a reconnu les risques d'un ralentissement économique, qui pourrait affaiblir les pressions inflationnistes, mais a déclaré que le risque le plus important était celui d'une inflation plus élevée, ajoutant qu'elle "se tient prête à agir si nécessaire". Les stratèges de Goldman Sachs et de BNP Paribas ont également souligné le risque important d'une hausse des taux à court terme - potentiellement dès la réunion d'avril - si les prix mondiaux de l'énergie continuent de grimper.

"La durée et l'ampleur du choc jusqu'à présent ont non seulement ouvert la porte à des hausses de taux, mais les ont également rendues matériellement plus probables qu'elles ne semblaient l'être auparavant", a déclaré BNP Paribas.

SUR LES BAISSES DE TAUX J.P. Morgan a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation diminue l'année prochaine, mais seulement à partir du printemps, et qu'elle prévoyait maintenant deux baisses de taux en 2027 qui ramèneraient les taux à leur niveau actuel, a-t-elle déclaré dans une note jeudi. Goldman et Morgan Stanley ont repoussé leurs prévisions de deux baisses de taux cette année et s'attendent désormais à ce que la BoE reste en attente prolongée.

"Dans le cas d'une résolution très rapide de la situation au Moyen-Orient, nous pourrions envisager une baisse au quatrième trimestre de l'année 26", a ajouté Morgan Stanley.