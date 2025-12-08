Selon Gartner, seuls quelques constructeurs automobiles continueront à miser sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de l'histoire sans modification du texte, suppression des lettres superflues dans la ligne de conseil.)

Selon une étude publiée lundi, seule une poignée d'entreprises automobiles sont susceptibles de maintenir des investissements ambitieux dans l'intelligence artificielle au cours des prochaines années, ce qui soulève des doutes quant à la capacité de l'"euphorie" actuelle du secteur à produire des avantages durables.

D'ici 2029, seuls 5 % des constructeurs automobiles maintiendront une forte croissance de leurs investissements dans l'intelligence artificielle, contre plus de 95 % aujourd'hui, indique le cabinet d'études technologiques Gartner dans son rapport sur les prévisions 2026 pour le secteur.

L'étude a révélé que seuls les constructeurs automobiles disposant de solides bases logicielles, d'un leadership avisé en matière de technologie et d'une "orientation cohérente à très long terme sur l'IA" devraient tirer leur épingle du jeu, ce qui pourrait creuser un fossé concurrentiel en matière d'IA.

Volkswagen VOWG_p.DE et d'autres constructeurs historiques, connus depuis longtemps pour leurs compétences en ingénierie plutôt qu'en logiciels, se battent pour rattraper leurs nouveaux rivaux axés sur la technologie, tels que Tesla

TSLA.O et BYD 002594.SZ .

De nombreux constructeurs automobiles traditionnels essaient, mais des obstacles internes et des mentalités dépassées les retiennent, a déclaré Pedro Pacheco, analyste chez Gartner, à Reuters.

Pour réussir, les entreprises doivent devenir des organisations "numériques d'abord", en éliminant les obstacles internes et en donnant la priorité à la technologie au plus haut niveau, y compris les lignes hiérarchiques directes entre les responsables des logiciels et les directeurs généraux, a déclaré Pedro Pacheco.

"Une entreprise qui n'est pas douée pour les logiciels (...) aura inévitablement du mal à s'en sortir", a-t-il ajouté.