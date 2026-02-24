Selon Fitch, le taux de défaillance du crédit privé américain est le plus élevé depuis août 2024

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Les défauts de paiement ont atteint 5,8% le mois dernier parmi les entreprises américaines emprunteuses sur le marché du crédit privé pour les 12 mois se terminant en janvier, leur taux le plus élevé depuis août 2024, a déclaré lundi l'agence de notation Fitch Ratings.

* Le moniteur de Fitch a enregistré 11 défaillances en janvier, soit près du double de la moyenne de 5,9 défaillances mensuelles en 2025. Il s'agit également du nombre le plus élevé de défaillances depuis les 13 enregistrées en novembre.

* Les 11 défaillances de janvier portent le nombre total de défaillances à 89 sur 74 émetteurs uniques au cours des 12 derniers mois, selon Fitch.

* Les fournisseurs de soins de santé sont en tête des défaillances avec 13 émetteurs uniques sur la même période, note Fitch. Le secteur des produits de consommation suit de près avec huit émetteurs uniques sur cette période.

* Le rapport de Fitch publié lundi fait suite à un rapport publié le 20 février par Morningstar DBRS, selon lequel les dégradations de notation parmi les emprunteurs privés ont atteint un nouveau record en février. Selon Morningstar, le nombre d'abaissements a été 3,3 fois supérieur à celui des relèvements ce mois-ci, contre 2,4 fois il y a un an.

* Cela fait également suite à la décision du gestionnaire de capital privé Blue Owl OBDC.N , le 18 février, d'arrêter les rachats des investisseurs dans l'un de ses fonds de crédit privé, et de vendre à la place les prêts sous-jacents avec une légère décote, dans le cadre de ses efforts pour rembourser les investisseurs. Cette décision intervient alors que le marché s'inquiète de la perturbation par l'IA des entreprises du secteur des logiciels .

* Il n'y a eu que trois émetteurs uniques dans le secteur des logiciels pour les 12 mois se terminant en janvier, a déclaré Fitch lundi.