Selon EY, les voitures à moteur à combustion regagnent en popularité dans le monde entier

Les acheteurs de voitures du monde entier reviennent aux moteurs à combustion en raison des revirements politiques, des guerres commerciales et du scepticisme croissant à l'égard de l'infrastructure et des coûts des véhicules électriques, selon un rapport du groupe de services professionnels EY publié mardi.

Dans le but de faciliter les ventes de voitures à essence, le président américain Donald Trump a proposé la semaine dernière de réduire les normes d'économie de carburant finalisées par son prédécesseur, tandis que l'Union européenne pourrait bientôt dévoiler une version édulcorée de son élimination progressive des moteurs à combustion en 2035.

Constantin M. Gall, responsable de la pratique mondiale d'EY pour l'aérospatiale, la défense et la mobilité, a déclaré que les changements de politique font suite à une transition plus lente que prévu pour les véhicules électriques.

Il a ajouté que les acheteurs chinois, bien qu'ils achètent plus de VE, sont moins intéressés par la façon dont leurs voitures sont alimentées, et plus par l'intégration de leur style de vie numérique.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Alors que les constructeurs automobiles encouragent l'abandon progressif des combustibles fossiles comme une bouée de sauvetage pour l'industrie, les groupes de transport électrique soutiennent qu'une transition rapide vers les VE est nécessaire pour réduire les émissions de CO2.

Les décideurs politiques occidentaux ont imposé des mesures telles que des droits de douane pour protéger leurs marchés de la menace des VE chinois fortement subventionnés, mais les constructeurs automobiles américains et européens sont également confrontés à la concurrence des véhicules à essence chinois sur les marchés mondiaux.

LES CHIFFRES

La moitié des acheteurs de voitures dans le monde prévoient d'acheter une voiture à moteur à combustion neuve ou d'occasion au cours des 24 prochains mois, soit une hausse de 13 points de pourcentage par rapport à 2024, selon le rapport d'EY.

La préférence pour les voitures électriques à batterie et hybrides a chuté de 10 et 5 points de pourcentage pour atteindre 14 % et 16 %, respectivement.

Parmi les acheteurs potentiels de VE, 36 % reconsidèrent ou retardent leurs achats en raison des développements géopolitiques, selon EY.

CITATION CLÉ

"Nous avons eu des discussions avec l'Union européenne, qui fait preuve de diligence raisonnable dans le cadre de sa réévaluation du Green Deal... elle s'intéresse désormais davantage aux faits scientifiques qu'aux convictions", a déclaré Constantin M. Gall.