 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Selon Downdetector, YouTube ne fonctionne plus pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 02:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector, YouTube, propriété d'Alphabet ( GOOGL.O ), était indisponible pour plus de 320 000 utilisateurs aux États-Unis mercredi soir.

À 19 h 47 , 321 990 utilisateursont signalé des problèmes avec YouTube, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters .

Valeurs associées

ALPHABET-A
251,0300 USD NASDAQ +2,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank