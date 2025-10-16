Selon Downdetector, YouTube ne fonctionne plus pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector, YouTube, propriété d'Alphabet ( GOOGL.O ), était indisponible pour plus de 320 000 utilisateurs aux États-Unis mercredi soir.

À 19 h 47 , 321 990 utilisateursont signalé des problèmes avec YouTube, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters .