Selon Downdetector, des milliers d'utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni n'ont plus accès à l'application X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une clause de non-responsabilité au paragraphe 3)

Selon Downdetector.com, la plateforme de médias sociaux X est tombée en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni ce lundi.

Il y avait plus de 23 210 rapports de problèmes avec X à 8:24 a.m. ET (1324 GMT), selon Downdetector, qui suit les pannes en collationnant les rapports d'état d'un certain nombre de sources.

X n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la cause de la panne.

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué par Downdetector, car ces rapports sont soumis par les utilisateurs.