Selon des sources, les négociations sur l'aluminium au titre du quatrième trimestre s'éternisent alors que des efforts sont déployés pour combler le fossé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yuka Obayashi

Les négociations trimestrielles sur les prix entre les acheteurs japonais d'aluminium et les producteurs mondiaux ont duré anormalement longtemps, les deux parties s'efforçant de combler un écart important sur les expéditions de métal primaire pour la période d'octobre à décembre, ont déclaré trois sources directement impliquées dans les négociations.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de ce métal et les primes qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) constituent une référence régionale, mais il est inhabituel que les pourparlers s'étendent sur plusieurs semaines après le début du trimestre.

Les négociations entre les acheteurs japonais et les fournisseurs mondiaux, tels que Rio Tinto RIO.L , RIO.AX et South32 S32.AX , ont commencé au début du mois de septembre.

Les producteurs ont d'abord proposé aux acheteurs japonais des primes de 98 à 103 dollars par tonne pour les expéditions d'octobre-décembre, soit une baisse de 5 à 9 % par rapport au niveau de juillet-septembre , dans un contexte de demande atone.

Un producteur a ensuite réduit son offre de 103 à 97 dollars, mais les acheteurs ont refusé, recherchant des niveaux de 80 dollars et citant des primes au comptant de 70 dollars, ont déclaré les sources.

"L'offre de 97 dollars a expiré une fois et nous avons demandé au producteur de faire une nouvelle offre", a déclaré une source chez un fabricant japonais, ajoutant que la faible demande et les stocks élevés maintiennent les offres dans les 80 dollars.

Les stocks d'aluminium dans les trois principaux ports japonais AL-STK-JPPRT ont augmenté pour atteindre 341 300 tonnes métriques à la fin du mois de septembre, soit une hausse de 1,8% par rapport au mois précédent, a déclaré vendredi la maison de commerce Marubeni 8002.T .

Les vendeurs attendent des niveaux plus élevés car la hausse des primes aux Etats-Unis et en Europe devrait réduire l'offre en Asie, a déclaré une source d'un producteur, ajoutant que les négociations pourraient se poursuivre vers la fin du mois.

Les sources ont refusé d'être identifiées car il s'agit d'un sujet sensible.