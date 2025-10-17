Selon des sources, l'activiste HoldCo, actionnaire d'Eastern Bankshares, pousse à la vente de la banque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

HoldCo a commencé à accroître sa participation dans Eastern au deuxième trimestre

*

Cinq des 15 administrateurs d'Eastern se présentent aux élections de l'année prochaine

*

L'engagement de HoldCo dans Eastern fait suite aux pressions exercées sur Comerica pour qu'elle se vende elle-même

(Ajoute l'évolution du cours de l'action dans le cinquième paragraphe) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste HoldCo Asset Management a acquis une position importante dans Eastern Bankshares EBC.O et souhaite que la célèbre institution financière de Boston se mette en vente, au lieu de racheter d'autres banques, selon des personnes familières avec le sujet et des documents vus par Reuters.

HoldCo, qui a augmenté sa participation de 3% dans Eastern au cours des derniers mois, fait pression pour une vente, éventuellement à son voisin beaucoup plus grand, la super-régionale du nord-est M&T Bank MTB.N . Elle souhaite également que la direction d'Eastern mette fin à sa "mauvaise allocation de capital", qui comprend trois acquisitions réalisées en cinq ans et de multiples restructurations de titres, ont déclaré les personnes qui sont au courant de la réflexion de HoldCo mais ne peuvent pas en parler publiquement.

Selon HoldCo, les acquisitions ont absorbé la quasi-totalité du capital excédentaire dont Eastern a bénéficié lorsqu'elle est passée du statut de banque mutualiste, fondée en 1818, à celui de société cotée en bourse en 2020, lorsqu'elle a levé 1,8 milliard de dollars dans le cadre de son premier appel public à l'épargne.

HoldCo accuse l'ancien directeur général et président du conseil d'administration d'Eastern, Robert Rivers, et les administrateurs de mauvaise gestion, arguant qu'ils ont peu d'expertise dans l'achat de banques, mais qu'ils ont acquis trois sociétés en quatre ans, selon les personnes citées.

L'action de la banque est passée à 18,17 dollars vendredi, en hausse de 5,52%, après l'annonce par Reuters de la participation de HoldCo, tandis que l'indice KBW Bank Index

.BKX a progressé de moins de 1% sur la journée.

Les représentants d'Eastern et de Rivers n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le fonds spéculatif basé à Fort Lauderdale, en Floride, qui supervise quelque 2,6 milliards de dollars d'actifs et investit principalement dans des institutions financières, est prêt à discuter avec la direction d'Eastern, mais il est également prêt à augmenter la pression et éventuellement à lancer une course aux procurations pour évincer les administrateurs, ont déclaré les personnes.

Eastern, dont la valeur boursière s'élève à 3,8 milliards de dollars, compte actuellement 15 administrateurs et cinq d'entre eux, dont Robert Rivers qui a été promu président exécutif l'année dernière, se présenteront aux élections de 2026.

"Rien ne nous ferait plus plaisir qu'une résolution consensuelle, mais une course aux procurations et toutes les autres options sont sur la table", ont déclaré les fondateurs de la société, Vik Ghei et Misha Zaitzeff, dans des documents consultés par Reuters. Misha Zaitzeff a déjà siégé au conseil d'administration d'une autre banque de Boston, Berkshire Hills Bancorp, dans le cadre d'un accord conclu en 2021 entre le fonds spéculatif et la banque.

POUSSER À LA VENTE

HoldCo s'en prend à Eastern deux semaines après avoir joué un rôle dans un accord de 11 milliards de dollars par lequel Fifth Third achètera Comerica . Pendant des mois, le fonds spéculatif a poussé Comerica à se vendre et, en septembre, il a fait monter la pression en menaçant de nommer cinq administrateurs à son conseil d'administration. Les fusions et acquisitions bancaires, bien que notoirement difficiles en raison des exigences réglementaires, devraient reprendre maintenant, ont déclaré les analystes, notant que l'administration Trump devrait être plus indulgente que l'administration Biden dans l'approbation des transactions possibles .

Eastern est la première banque locale de Boston, avec plus de 100 succursales dans le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island et le Connecticut, et ce que les analystes appellent une clientèle fidèle de petites entreprises et de particuliers dont les familles ont effectué des opérations bancaires dans la banque depuis des décennies. Ses coûts de dépôt sont également peu élevés, ce qui en fait une cible potentiellement attrayante pour les grandes banques.

Alors qu'Eastern cite ses acquisitions comme des atouts qui ont permis à ses actifs de passer de 12 milliards de dollars en 2019 à 30 milliards de dollars le mois prochain et de renforcer sa position dans la gestion de patrimoine, HoldCo n'est pas d'accord. Le cabinet affirme que les récents achats de Century Bancorp, Cambridge Bancorp et HarborOne Bank, qui seront finalisés le mois prochain, ont nui aux actionnaires et qu'ils auraient été mieux lotis si la direction n'avait rien fait.

"Si Eastern s'était abstenue de procéder à des fusions-acquisitions et à des restructurations de titres, elle disposerait aujourd'hui d'un capital excédentaire de 13,90 dollars par action, alors que le cours de l'action est de 17 dollars", indique le document, ajoutant que "cela signifie que le versement d'un dividende spécial aujourd'hui permettrait aux actionnaires de posséder cette banque gratuitement"."

Bien que HoldCo critique Rivers pour ses actions, il jouit d'un grand pouvoir à Boston. Le Boston Magazine l'a classé au 7e rang de sa liste des Bostoniens les plus influents en 2025, devant Abigail Johnson, de Fidelity Investments, et Jonathan Kraft, président des New England Patriots.