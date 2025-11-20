Selon des sources, KKR souhaite lever 15 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau fonds de capital-investissement pour l'Asie

(Ajout de détails et d'éléments de contexte au paragraphe 7) par Kane Wu

KKR KKR.N a lancé la collecte de fonds pour son cinquième fonds de capital-investissement en Asie, cherchant à lever 15 milliards de dollars dans ce qui serait l'une des plus importantes collectes de fonds de rachat de la région, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

La société mondiale de capital-investissement a commencé à commercialiser le fonds auprès des investisseurs cette semaine, ont déclaré les sources, qui ont toutes refusé d'être nommées en raison du caractère confidentiel de l'information.

La taille finale du nouveau fonds pourrait dépasser l'objectif fixé en fonction de la réaction du marché, ont ajouté les sources. Il continuera à se concentrer sur des secteurs tels que la consommation, les sciences de la vie, les services financiers, la santé et l'industrie, a déclaré l'une des sources.

KKR s'est refusé à tout commentaire.

L'ACTIVITÉ REPREND

L'activité de capital-investissement a repris en Asie, car le réchauffement des marchés de capitaux permet des sorties par le biais d'offres publiques initiales, tandis que les actifs sur des marchés tels que le Japon et l'Inde sont devenus plus attrayants pour les investisseurs.

Le montant total des capitaux retournés aux investisseurs par les investissements de KKR en Asie a dépassé 7,3 milliards de dollars cette année, a rapporté Reuters au début du mois .

Joe Bae, codirecteur général de la société d'investissement internationale, a déclaré lors d'un sommet organisé à Hong Kong au début du mois que la moitié des capitaux privés qui seraient restitués aux investisseurs cette année proviendraient d'Asie.

KKR a levé 15 milliards de dollars dans son quatrième fonds de rachat asiatique en 2021, le plus important à ce jour.

Ses troisième et quatrième fonds asiatiques ont atteint un taux de rendement interne brut de plus de 20 %, a déclaré KKR lors de sa récente conférence téléphonique sur les résultats. Le quatrième fonds avait restitué 40 % de son capital à la fin du mois de septembre.

RÉCOLTER DES RENDEMENTS

Plus récemment, KKR a vendu une participation de 19,9 % dans la société japonaise de transport et de logistique LOGISTEED à Japan Post pour environ 142 milliards de yens, selon des documents publics.

Elle a également tiré profit de la vente de la chaîne de supermarchés japonaise Seiyu pour 2,55 milliards de dollars et d'une participation majoritaire dans l'entreprise indienne JB Chemicals and Pharmaceuticals JBCH.NS pour environ 1,4 milliard de dollars.

La société va équilibrer le portefeuille d'investissement du cinquième fonds entre les marchés du Japon, de l'Inde, de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Asie du Sud-Est, a déclaré l'une des sources.