Selon certaines sources, Spirit Airlines s'apprêterait à cesser ses activités du jour au lendemain

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La compagnie aérienne low-cost Spirit Airlines FLYYQ.PK , en faillite, s'apprête à cesser ses activités vers 3 heures du matin samedi (0700 GMT), ont déclaré vendredi soir à Reuters deux personnes proches des discussions, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

L'une de ces personnes a indiqué que la réunion du conseil d'administration de Spirit s'était terminée sans qu'un accord ait été trouvé pour sauver la compagnie.