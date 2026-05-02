 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, Spirit Airlines s'apprêterait à cesser ses activités du jour au lendemain
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 04:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne low-cost Spirit Airlines FLYYQ.PK , en faillite, s'apprête à cesser ses activités vers 3 heures du matin samedi (0700 GMT), ont déclaré vendredi soir à Reuters deux personnes proches des discussions, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

L'une de ces personnes a indiqué que la réunion du conseil d'administration de Spirit s'était terminée sans qu'un accord ait été trouvé pour sauver la compagnie.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank