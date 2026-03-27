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Selon certaines sources, RTL proposera des mesures correctives de l'UE dans le cadre de l'offre de Sky Deutschland
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 18:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le radiodiffuseur européen RTL AUDK.LU est prêt à proposer des mesures correctives pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence de l'UE dans les prochains jours, une démarche susceptible de l'aider à obtenir une approbation réglementaire rapide pour l'acquisition de Sky Deutschland, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'acquisition combinera deux des offres médiatiques les plus fortes d'Europe dans le domaine du sport et du divertissement, dans une bataille pour rattraper les poids lourds américains Netflix NFLX.O , Disney DIS.N et Amazon Prime AMZN.O en Allemagne.

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