 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, Montage fixera le prix de sa cotation à Hong Kong, d'un montant de 902 millions de dollars, dans le haut de sa fourchette
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour inclure la performance des actions à la bourse de Shanghai dans le paragraphe 3, attribution dans le titre) par Scott Murdoch et Yantoultra Ngui

Le concepteur chinois de semi-conducteurs Montage Technology 688008.SS s'apprête à fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong dans la partie supérieure d'une fourchette, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 7,04 milliards de dollars HK (902 millions de dollars), ont déclaré deux personnes au fait de la question.

Montage a proposé 65,9 millions d'actions H à Hong Kong à un prix maximum de 106,89 dollars HK l'unité, ce qui valorise l'entreprise à environ 180,36 milliards de dollars HK, ont déclaré ces personnes à Reuters mardi.

Les actions de Montage, qui étaient en hausse de 2,3% à 182,03 yuans (26,24 $) à Shanghai, ont augmenté de 54% depuis le début de l'année, donnant au groupe une capitalisation boursière d'environ 29,3 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Le prix de l'offre devrait être déterminé d'ici le 5 février et annoncé d'ici le 6 février, les actions devant être introduites le 9 février, selon le prospectus de la société.

Montage n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la fixation du prix, qui avait déjà été signalée par Bloomberg .

Le produit de la deuxième cotation à Hong Kong sera principalement affecté à la recherche et au développement, ainsi qu'à la commercialisation, aux investissements stratégiques et/ou aux acquisitions et au fonds de roulement, selon le prospectus de Montage.

Dix-sept investisseurs principaux se sont engagés à verser 450 millions de dollars, dont JPMorgan Asset Management, UBS Asset Management et Yunfeng Capital.

Fondée en 2004, Montage conçoit des circuits intégrés qui contribuent à accélérer le mouvement des données dans les serveurs et les centres de données.

Le secteur a attiré de nombreux investissements alors que la Chine accélère ses efforts pour trouver des alternatives nationales aux puces haut de gamme et à l'équipement de fabrication des États-Unis, où le gouvernement a imposé des restrictions à l'exportation.

CICC, Morgan Stanley MS.N et UBS UBSG.S agissent en tant que sponsors conjoints de l'offre. (1 $ = 7,8124 dollars de Hong Kong) (1 $ = 6,9359 yuans chinois renminbi)

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
185,140 USD NYSE +1,25%
UBS GROUP
37,540 CHF Swiss EBS Stocks +1,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Keit Pentus-Rosimannus à Strbske Pleso, en Slovaquie, le 13 mars 2015. ( AFP / SAMUEL KUBANI )
    "La situation est grave" : la Cour des comptes européenne confirme la profonde dépendance de l'UE sur les matériaux critiques
    information fournie par Boursorama avec Media Services 03.02.2026 09:58 

    Malgré un règlement sur le sujet adopté en 2024, l'Union européenne aura "du mal à sécuriser, d'ici la fin de la décennie, l'approvisionnement en matières premières stratégiques". Lithium, cuivre, nickel... L'Union européenne se trouve dans un état de dépendance ... Lire la suite

  • Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    information fournie par Zonebourse 03.02.2026 09:52 

    (Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
    information fournie par Reuters 03.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite

  • Une poignée de portière d'un véhicule électrique, dans une salle d'exposition à Pékin, le 3 février 2026 ( AFP / Pedro Pardo )
    Sécurité auto: la Chine va interdire les poignées affleurantes
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:35 

    La Chine interdira en 2027 la vente de voitures équipées uniquement de poignées de porte dites affleurantes, esthétiques car elles se fondent dans la carrosserie, mais qui risquent de se bloquer en cas d'accident. Présentes sur de nombreux véhicules électriques, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank