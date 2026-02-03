Selon certaines sources, Montage fixera le prix de sa cotation à Hong Kong, d'un montant de 902 millions de dollars, dans le haut de sa fourchette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour inclure la performance des actions à la bourse de Shanghai dans le paragraphe 3, attribution dans le titre) par Scott Murdoch et Yantoultra Ngui

Le concepteur chinois de semi-conducteurs Montage Technology 688008.SS s'apprête à fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong dans la partie supérieure d'une fourchette, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 7,04 milliards de dollars HK (902 millions de dollars), ont déclaré deux personnes au fait de la question.

Montage a proposé 65,9 millions d'actions H à Hong Kong à un prix maximum de 106,89 dollars HK l'unité, ce qui valorise l'entreprise à environ 180,36 milliards de dollars HK, ont déclaré ces personnes à Reuters mardi.

Les actions de Montage, qui étaient en hausse de 2,3% à 182,03 yuans (26,24 $) à Shanghai, ont augmenté de 54% depuis le début de l'année, donnant au groupe une capitalisation boursière d'environ 29,3 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Le prix de l'offre devrait être déterminé d'ici le 5 février et annoncé d'ici le 6 février, les actions devant être introduites le 9 février, selon le prospectus de la société.

Montage n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la fixation du prix, qui avait déjà été signalée par Bloomberg .

Le produit de la deuxième cotation à Hong Kong sera principalement affecté à la recherche et au développement, ainsi qu'à la commercialisation, aux investissements stratégiques et/ou aux acquisitions et au fonds de roulement, selon le prospectus de Montage.

Dix-sept investisseurs principaux se sont engagés à verser 450 millions de dollars, dont JPMorgan Asset Management, UBS Asset Management et Yunfeng Capital.

Fondée en 2004, Montage conçoit des circuits intégrés qui contribuent à accélérer le mouvement des données dans les serveurs et les centres de données.

Le secteur a attiré de nombreux investissements alors que la Chine accélère ses efforts pour trouver des alternatives nationales aux puces haut de gamme et à l'équipement de fabrication des États-Unis, où le gouvernement a imposé des restrictions à l'exportation.

CICC, Morgan Stanley MS.N et UBS UBSG.S agissent en tant que sponsors conjoints de l'offre. (1 $ = 7,8124 dollars de Hong Kong) (1 $ = 6,9359 yuans chinois renminbi)