Selon certaines sources, les grandes entreprises technologiques seront épargnées par la révision de la réglementation numérique de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, paragraphe 9) par Foo Yun Chee

Google, d'Alphabet

GOOGL.O , Meta Platforms META.O , Netflix NFLX.O , Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O ne seront pas confrontés à des réglementations lourdes dans le cadre de la révision des règles numériques en Europe, malgré les appels des entreprises de télécommunications, ont déclaré jeudi des personnes ayant une connaissance directe de la question.

Une série de nouvelles règles techniques adoptées ces dernières années par la Commission européenne a suscité des critiques de la part des États-Unis, qui estiment qu'elles visent les géants américains de la technologie. L'UE a catégoriquement rejeté ces allégations.

Le 20 janvier, Henna Virkkunen, responsable de la politique technologique de l'UE, présentera le projet de révision des règles, connu sous le nom de "Digital Networks Act" (loi sur les réseaux numériques), qui vise à stimuler la compétitivité de l'Europe et les investissements dans les infrastructures de télécommunications.

Elle devra en régler les détails avec les pays de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir, avant que la loi sur les réseaux numériques n'entre en vigueur.

Les géants de la technologie ne seront soumis qu'à un cadre volontaire plutôt qu'à des règles contraignantes auxquelles les fournisseurs de télécommunications doivent se conformer, selon ces personnes.

"Il leur sera demandé de coopérer et de discuter volontairement, sous la houlette de l'ORECE, le groupe des régulateurs des télécommunications de l'UE. Il n'y aura pas de nouvelles obligations. Il s'agira d'un régime de meilleures pratiques", a déclaré l'une de ces personnes.

Dans le cadre du projet d'ADN, la Commission définira également la durée de l'octroi des licences d'utilisation du spectre, les conditions de vente du spectre et une méthodologie de tarification pour guider les régulateurs nationaux lors des ventes aux enchères du spectre, qui peuvent rapporter des milliards d'euros aux gouvernements, ont déclaré les personnes.

Si l'objectif est d'harmoniser l'attribution des fréquences dans les 27 pays de l'Union européenne et de réduire la charge réglementaire pour les entreprises de télécommunications, certains régulateurs nationaux risquent d'y voir une prise de pouvoir.

Dans le cadre de la refonte proposée, la Commission fournira des orientations aux régulateurs nationaux sur le déploiement d'infrastructures en fibre optique, essentielles pour atteindre ses objectifs numériques et rattraper les États-Unis et la Chine.

L'ADN permettra également aux gouvernements de repousser l'échéance de 2030 pour le remplacement des réseaux en cuivre par des infrastructures en fibre optique s'ils peuvent prouver qu'ils ne sont pas prêts, ont déclaré les personnes interrogées.